João Mário continua indisponível a dois dias do FC Porto-Boavista

João Mário foi o único ausente no treino desta sexta-feira. No domingo há dérbi com o Boavista.

João Mário foi à semelhança do que aconteceu nos últimos dias, o único ausente no treino do FC Porto. O lateral direito continua e recuperar de lesão e fez tratamento, esta sexta-feira.

Amanhã há novo treino no Olival, da parte da manhã, e a partir das 12h00 Sérgio Conceição faz a antevisão ao jogo.

O FC Porto-Boavista, da 30.ª jornada da I Liga, está agendado para as 18h00 de domingo.