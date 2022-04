João Mário, Bruno Costa e Uribe: Conceição faz o ponto da situação

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendado para as 20h15 de quinta-feira.

Sérgio Conceição revelou, na antevisão ao jogo com o Sporting, que conta com João Mário para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, mas não se mostra otimista quanto a outros dois jogadores.

"O João [Mário] está melhor do que antes do último jogo. Quanto a Matheus [Uribe] e Bruno [Costa], vai ser difícil contar com eles. Ainda temos algum tempo até à hora do jogo, mas será difícil, por aquilo que me apercebi durante o treino", afirmou o técnico na antevisão.

