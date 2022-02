João Mário: "Assistências? Fico feliz pelo Toni Martínez e pela vitória"

Declarações de João Mário à SIC Notícias depois do triunfo (2-1) do FC Porto frente à Lázio, na primeira mão do play-off da Liga Europa.

O jogo: "Foi um jogo bem disputado. ao intervalo tivemos de corrigir alguns aspetos nos quais não estávamos tão bem na primeira parte, já que eles estavam a sair da pressão com facilidade. Melhorámos na segunda parte, conseguimos marcar cedo e depois controlámos o jogo. Merecemos a vitória."

Lázio: "Sabíamos que íamos encontrar uma equipa que gosta de jogar, mas conseguimos abafar isso em vários momentos da segunda parte e estamos muito contentes."

Assistências: "Fiz dois cruzamentos aos quais o Toni respondeu com excelentes finalizações. Estou feliz por ele e pela vitória, que é muito importante e que nos dá confiança para o segundo jogo. Agora temos de nos focar no próximo jogo do campeonato, que é o nosso principal objetivo."