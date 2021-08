João Mário assinala início da I Liga, mas Vitinha não parece impressionado

João Mário esteve em destaque na vitória do FC Porto frente ao Belenenses, por 2-0, na primeira jornada da Liga Bwin

João Mário foi um dos jogadores do FC Porto que se destacou na estreia dos dragões na Liga Bwin 2021/22. Para o jornal O JOGO, por exemplo, foi mesmo o melhor em campo na vitória portista, por 2-0, diante do Belenenses, tendo para isso contribuído as as assistências para os golos de Toni Martínez e Luis Díaz.

Ora, o agora lateral-direito recorreu às redes sociais para iniciar assinalar o arranque da temporada e destacar, em especial, o regresso dos adeptos. "Começar o campeonato da melhor maneira possível com o vosso regresso ao Dragão a dar um sabor especial à vitória!", pode ler-se.

Ora, foi nesta publicação que diversos jogadores, alguns com passagem pela equipa B dos dragões - casos de Ferraresi, agora no Estoril; e Afonso Sousa, que até foi adversário no domingo -, reforçaram a ideia geral de que o lateral esteve em excelente plano. Otávio e Luis Díaz também figuram na lista dos que comentaram, mas foi o comentário de Vitinha, carregado de ironia, que se destacou: "Consegues melhor", escreveu o jovem médio do FC Porto.