João Mário: a renovação, um desejo e o crescimento com Sérgio Conceição

Extremo prolongou a ligação com o FC Porto por mais três anos.

João Mário, extremo de 20 anos, prolongou a ligação com o Porto até 2025, mais três anos do que o último contrato (expirava em 2022). Em declarações aos meios oficiais do clube, o internacional pelas seleções jovens de Portugal revelou toda a sua felicidade e ambição.

"É um dia muito feliz para mim. Renovo com o clube do meu coração e que sempre me apoiou em tudo, a minha casa desde sempre. É claro que estou muito feliz por isso, tenho de agradecer ao presidente e ao mister Sérgio Conceição pela oportunidade que me têm dado", começou por dizer.

"Desde pequenino, quando aqui cheguei, olhava para a equipa principal e sonhava chegar onde estou hoje. Ver que consegui passar por todos os patamares até estar entre os melhores tem sido incrível para mim e claro que espero ser um exemplo para todos", explicou, antes de falar do crescimento que tem tido com Sérgio Conceição.

"Sinto de facto que cresci bastante com o nosso treinador, que é muito característico pela forma de trabalhar, é muito exigente e rigoroso com todos nós. Claro que tem sido muito bom ter um treinador que puxe mais por mim. Só tenho a agradecer-lhe pelas oportunidades que me tem dado para mostrar o meu valor e agora o que tenho de fazer é continuar a trabalhar para merecer as oportunidades que tenho tido até agora", concluiu.