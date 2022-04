João Manuel Antão, o autor da marcha do FC Porto, morreu aos 100 anos

Emblema azul e branco recorda, em comunicado, a centenária personalidade portista "como grande nome da cultura da cidade Invicta e de Portugal"

Recém-chegado aos 100 anos, João Manuel Antão, autor da marcha do FC Porto, morreu no sábado, comunicou o clube portista, que recorda a personalidade portuense como "um dos grandes nomes da cultura da cidade Invicta e de Portugal".

João Antão, nascido em março de 1921, esteve ligado à comunicação ao colaborar no Jornal O Porto, órgão azul e branco no século XX, e ser diretor do programa radiofónico "A Voz dos Ridículos". A música também fez parte da vida de João Antão: além de criar a marcha do FC Porto, produziu as Marchas de São João.

O contributo social e cultural prestado valeu-lhe, mais tarde, uma Medalha de Mérito-Ouro, atribuída pela Câmara Municipal do Porto, a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores e a Ordem de Mérito Nacional, designada por Jorge Sampaio, ex-Presidente da República.

À família enlutada, o jornal O JOGO apresenta as mais sentidas condolências.