Jesús Díaz viaja esta segunda-feira para jogar na equipa B do FC Porto

O FC Porto fica com a opção de compra do passe de Jesús Díaz por cerca de um milhão de euros, por metade do passe.

Jesús Díaz, extremo colombiano de 18 anos e irmão de Luis Díaz, já se despediu da família na Colômbia e esta segunda-feira viaja para o Porto - deve chegar apenas na terça-feira - para realizar exames médicos e assinar um contrato de empréstimo até final da temporada, com opção de compra que rondará um milhão de euros por 50% do passe. O jovem será depois integrado nos trabalhos da equipa B dos dragões, sob as ordens de António Folha.

O jovem colombiano chega do Barranquilla, onde também jogou o irmão que brilhou no FC Porto até janeiro, altura em que foi vendido ao Liverpool. Na temporada de 2022, Jesús Díaz realizou 11 jogos pela equipa principal, pela qual se estreou quando tinha apenas 16 anos. Refira-se que o outro irmão do clã Díaz, Roger (21 anos) já atua em Portugal, ao serviço da Académica.