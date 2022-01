Jahanbakhsh e o caso Taremi: "Eu e os outros capitães tentámos evitar o que aconteceu"

Jogador do Feyenoord esteve numa longa conversa com o treinador do Irão, que em novembro excluiu Taremi da convocatória. O diferendo ficou resolvido entretanto

Mehdi Taremi voltou a ser chamado à seleção do Irão, uma vez resolvido o desentendimento com o selecionador, Dragan Skocic, numa história deu muito que falar e que os capitães bem tentaram evitar, mas em vão.

A revelação foi feita por um dos três jogadores com essa responsabilidade, Alireza Jahanbakhsh.

"Se calhar ninguém sabe isto, mas eu, o Karim Ansarifard e o Ehsan Hajsafi conversámos durante mais de uma hora com o treinador para tentar resolver os problemas com o Taremi. Tentámos o nosso melhor para evitar que acontecesse o que aconteceu [Taremi excluído da convocatória], mas houve muitos mal-entendidos e cada um tinha a sua opinião. Desta vez, os dois conversaram para resolver tudo. São coisas que não devem afetar a seleção do Irão", revelou o extremo do Feyenoord, em declarações reproduzidas pela Imprensa do Irão.