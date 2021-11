Jackson rendido a Luis Díaz: "É um jogador como não há muitos"

Luis Díaz, jogador do FC Porto

Antigo avançado do FC Porto elogia Luis Díaz e Matheus Uribe.

Em entrevista a Rémi Martins, Jackson Martínez afirmou que Luis Díaz "é um jogador como não há muitos". "Tem uma fantasia própria e uma fome incrível, é muito trabalhador. A equipa precisa dele para ajudar na defesa e ele dá o seu melhor esforço, no que o converte num jogador completo", descreveu o antigo goleador do FC Porto, com palavras para outro compatriota, Uribe.

"É um jogador impressionante na sua posição, faz muito bem o seu trabalho. Desejo que continue a ter êxito na carreira", afirmou.