Pepê contribuiu com um golo para o triunfo do FC Porto em casa do Paços de Ferreira, por 4-2.

A vitória: "A gente sabia que era um jogo muito importante. Tínhamos de entrar ligados do começo ao fim e graças a Deus fizemos um grande jogo."

Última derrota do FC Porto no campeonato foi em Paços. Era um aviso? "Sem dúvida. Os meus companheiros comentaram que na época passada perdemos aqui."

Golo de cabeça: "Já tenho mais golos de cabeça no FC Porto do que no resto da carreira. Importante é estar na área e aproveitar as bolas. Agora é continuar com o mesmo foco."

Futuro: "Sabemos que cada jogo é importante e temos de trabalhar jogo a jogo, como se fosse uma final."