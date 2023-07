Os dragões defrontam o conjunto galês no dia 22 de julho, às 19h00, no Estádio do Algarve.

O FC Porto divulgou esta quarta-feira o horário do jogo de pré-época que vai ter contra o Cardiff, da segunda divisão inglesa, no próximo sábado, que será disputado às 19h00, no Estádio do Algarve, sendo que já existem bilhetes à venda.

Três dias antes, os dragões vão medir forças com o Portimonense, já depois de terem vencido esta manhã a Académica de Coimbra, da Liga 3, por 4-0.