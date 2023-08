Já é conhecido o castigo aplicado a Conceição pelos incidentes na Supertaça

Treinador do FC Porto punido com um jogo de suspensão, mais 23 dias.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo de suspensão, mais 23 dias, na sequência dos incidentes na Supertaça com o Benfica, jogo no qual foi expulso por Luís Godinho.

O técnico foi castigado com um jogo de suspensão e multa de 5.100 euros pela expulsão; com 23 dias de suspensão e multa de 5.100 euros pelos insultos a Godinho, e terá ainda de pagar 2.244 euros por inicialmente se ter recusado a deixar o banco de suplentes.

Sérgio Conceição já cumpriu o jogo de suspensão, em Moreira de Cónegos, na ronda inaugural do campeonato, mas, face aos 23 dias de castigo, irá falhar os encontros com Farense, Rio Ave e Arouca.

Conforme já foi revelado por O JOGO, Conceição gritou "Vai para o c***, vai-te f*** pá", segundo o relatório do juiz do encontro, ditando o vermelho por protestos fora da área técnica.

Chamou "artista" e "tendencioso" ao árbitro depois do vermelho, segundo escreveu Luís Godinho no relatório. "Após a expulsão do treinador principal da equipa B, senhor Sérgio Conceição, o jogo esteve interrompido quatro minutos por este se recusar persistentemente a sair da área técnica, e das imediações do terreno de jogo. Para além de não acatar a ordem de expulsão, o mesmo continuou proferindo palavras insultuosas e ofensivas para o árbitro, gritando: 'Vai para o c***, és um artista, tendencioso, já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luis Díaz e agora não expulsas o João Neves. És fraco, fraco, fraco, muito fraco'", pode ler-se.

Segundo Luís Godinho, o técnico dos dragões pediu novamente explicações após o apito final. "Quando a equipa de arbitragem se dirigia para o seu balneário, o árbitro foi interpelado nas escadas de acesso pelo treinador principal da equipa B, senhor Sérgio Conceição. No sentido de saber o motivo que levou à sua expulsão. Após o árbitro ter explicado os motivos, o mesmo reiterou as palavras insultuosas e ofensivas proferidas aquando da sua expulsão aos 90+6. 'Vai para o c***, és um artista, tendencioso. Já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luis Díaz e agora não expulsas o João Neves. És fraco, fraco, fraco, muito fraco' e acrescentou, gritando: 'andas a brincar com o meu trabalho. Já tens uma história contra nós. És uma vergonha'."