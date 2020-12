Já é conhecido do árbitro do Olympiacos-FC Porto

O alemão Felix Brych vai dirigir o jogo de quarta-feira

O árbitro alemão Felix Brych vai dirigir o jogo de quarta-feira entre o Olympiacos e o FC Porto, da sexta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, informou hoje a UEFA.

Brych, de 45 anos, árbitro internacional desde 2007, vai ter como assistentes na cidade grega de Pireu, em jogo com início às 20:00, os compatriotas Mark Borsch e Stefan Lupp, recaindo sobre o também alemão Marco Fritz a função de videoárbitro (VAR).

O juiz alemão já dirigiu vários jogos da equipa portuense nas provas europeias, nomeadamente, com a Juventus (0-2), em 2017, Dínamo Kiev (2-2), em 2015, Athletic Bilbau (2-0), em 2014, Shakhtar Donetsk (2-1), em 2011, e APOEL (2-1), em 2009.

Brych esteve também na final da Liga Europa de 2013/14, em Turim, em que o Benfica perdeu com o Sevilha por 4-2, no desempate por grandes penalidades, após empate 0-0 no fim do prolongamento.

O FC Porto, segundo classificado do Grupo C, visita o Olympiacos, num cenário em que tem garantida a passagem aos oitavos de final da "Champions", a par do líder Manchester City, mas num jogo em que os gregos, treinados por Pedro Martins, tentam segurar a terceira posição - que dá acesso à Liga Europa -, em disputa com o Marselha, de André Villas-Boas, de visita a Manchester.