Já apurado, FC Porto vence na Grécia e ultrapassa marca do Benfica na Champions

Na última ronda da fase de grupos, os dragões venceram em casa do Olympiacos, por 2-0. Seguem-se os oitavos de final.

O FC Porto encerrou esta quarta-feira a fase de grupos da Liga dos Campeões com uma vitória por 2-0 sobre o Olympiacos, em solo grego.

Os dragões, que já estavam apurados para os oitavos de final - seguem para as eliminatórias com estatuto de não cabeças de série -, adiantaram-se no marcador à passagem do minuto 10, com Otávio a converter uma grande penalidade.

Na segunda parte, Matheus Uribe, que tinha entrado em campo minutos antes, fez o 2-0 aos 77'.

Com este resultado, o FC Porto passou a somar 13 pontos e terminou o grupo C da Champions no segundo lugar, apenas atrás do Manchester City, que fechou a "poule" na liderança. O Olympiacos, de Pedro Martins, conseguiu assegurar a presença nos 16 avos de final da Liga Europa, com os mesmos quatro pontos do Marselha de André Villas-Boas, que fica de fora da Europa.

Com o triunfo na Grécia, o FC Porto atingiu também uma marca histórica entre os clubes portugueses: passou a contar 114 triunfos na prova milionária, mais um do que o rival Benfica (soma 113). A contabilidade foi realizada pela UEFA, que inclui os jogos disputados nas pré-eliminatórias e exclui desempates em prolongamentos ou por penáltis.