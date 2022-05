J. Marques visa Darwin: "Empurrou de forma inapropriada o Eduardo Oliveira"

Diretor de comunicação e informação do FC Porto aborda um episódio que envolveu o avançado do Benfica e o fisiologista dos dragões.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, apontou esta terça-feira, em declarações ao Porto Canal, uma situação que diz ter ocorrido entre Darwin e Eduardo Oliveira, fisiologista dos dragões, no momento em que a equipa festejava o golo vitorioso de Zaidu na Luz, no clássico do passado sábado.

"Vimos de relanço o jogador Darwin a empurrar de forma inapropriada o Eduardo Oliveira, elemento da equipa técnica do FC Porto, e esse facto não mereceu qualquer tipo de abertura de inquérito, foi considerado normal. Se fosse um jogador do FC Porto estava criada uma campanha mediática para criar um ambiente que permitisse a suspensão do jogador do FC Porto. Foi contra isso que os nossos jogadores, a nossa equipa técnica e os nossos jogadores tiveram de lutar, por isso é que este título tem um sabor especial, porque nunca fomos tão atacados como este ano", afirmou.

Francisco J. Marques deixou ainda elogios à campanha da equipa, mencionando o trabalho de Conceição. "Foi um campeão justíssimo, o recorde de invencibilidade acabou devido a uma tarde muito infeliz do senhor Hugo Miguel [árbitro do jogo de Braga], que normalmente não tem muita sorte nos nossos jogos. O mérito é todo dos jogadores, do Sérgio Conceição, que pelo quinto ano consecutivo supera os 80 pontos. Do ponto de vista desportivo não há nada a dizer", indicou, avaliando de "inacreditável" o trabalho desenvolvido pelo técnico.