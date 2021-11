Iván Marcano foi operado esta quarta-feira e só volta em 2022

Espanhol sofreu uma entorse no tornozelo, na parte final do jogo com o Boavista, em outubro.

O central espanhol do FC Porto, Iván Marcano, foi operado esta quarta-feira ao pé direito, informou a Clínica Espregueira.

A intervenção cirúrgica foi realizada por Niek van Dijk, coordenador da Unidade do Tornozelo da Clínica Espregueira - Dragão - FIFA Medical Centre of Excellence, apoiado pelo Professor Ricardo Bastos. Niek van Dijk já operou jogadores como Cristiano Ronaldo, Pepe e João Félix.

A defesa do FC Porto enfrenta assim, neste momento, alguns problemas: Marcano foi operado ao pé direito e estará de fora, no mínimo, até ao fim do ano, enquanto a disponibilidade de Pepe para o encontro desta quarta-feira com o Liverpool é uma incógnita a ser desfeita apenas em cima do apito final.

Na conferência de Imprensa, Sérgio Conceição disse que era "impossível" Marcano jogar, numa informação pouco depois completada pelo clube com o anúncio da cirurgia. O defesa-central espanhol sofreu uma entorse no tornozelo direito já na parte final do desafio com o Boavista, a 30 de outubro, à qual se seguiram semanas de tratamento e treino condicionado. Contudo, a equipa médica do FC Porto concluiu ser inevitável o recurso a uma operação para que o problema fique definitivamente corrigido. Sendo certo que o prognóstico dependerá sempre da resposta do corpo ao longo do tratamento, o mais certo é que Marcano só possa voltar a competir no próximo ano. Um golpe duro para o defesa de 34 anos, que em 2020 sofrera uma lesão no joelho que o impediu de competir por praticamente um ano.

Marcano somou 12 jogos até ao momento e apontou um golo. Na época passada, por culpa de uma lesão grave, fez três

Quanto a Pepe, enfrenta problemas no gémeo da perna esquerda e ontem limitou-se a fazer ginásio e tratamento. "O Pepe vai viajar, mas será até à última hora a tentar recuperar um jogador que, dentro de campo, mas também no balneário tem um peso extremamente importante para os colegas. Não quero dizer com isto que o Marcano não seja importante, mas em relação ao Pepe ainda há alguma esperança em tê-lo recuperado", expôs Sérgio Conceição. No primeiro jogo com o Liverpool, o capitão saiu do onze inicialmente anunciado e cedeu o lugar a Fábio Cardoso, que esta quarta-feira fará de novo companhia a Mbemba, caso Pepe não recupere.