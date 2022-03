Ivan Likhmanov, um russo apaixonado pelo FC Porto: "Não pode haver divisões no mundo moderno"

Ivan Likhmanov, o famoso portista da Rússia, evoca o desporto como apelo à tolerância e respeito. Para este adepto, não há restrições que o impeçam de acompanhar o FC Porto. Sem escapar a mensagens de ódio de quem tem as ideias confusas, percebeu que a empatia ainda prevalece.

Estranhos tempos estes em que a guerra é vivida ao minuto nas redes sociais, o mesmo espaço de tantas partilhas e confraternização, mas também de ódio e injustiças. Foi por este espelho da sociedade que Portugal ficou a conhecer, há uns anos, Ivan Likhmanov, um russo que se apaixonou pelo FC Porto, aprendeu a falar português e criou um portal dedicado ao clube.

Mas quando a Europa virou do avesso, também o que parecia ser simples esfumou-se. Os desabafos de Ivan sucedem-se no Twitter - que culpa tem ele do que se está a passar?