Italianos insistem: Sérgio Conceição apontado como possível sucessor de Inzaghi

O jornal Tuttosport diz que I nzaghi deixará mesmo o clube no final da época. Sérgio Conceição estará na lista de alvos.

Simone Inzaghi vai deixar o Inter no final da época, mesmo que até consiga vencer a Liga dos Campeões. É isso que diz o jornal italiano Tuttosport. E nesse sentido, aponta alguns nomes que estarão na calha para uma eventual sucessão.

Mauricio Pocchettino seria o favorito, mas estará a caminho do Chelsea, pelo que é um nome riscado. Sérgio Conceição e Roberto de Zerbi, do Brighton, estarão a ser equacionados, mas ambos têm contrato com os respeitos clubes. Assim sendo, Thiago Motta, antigo jogador dos nerazzurri, será neste momento o principal favorito ao cargo.

De recordar que o Inter está na final da Taça de Itália - vai defrontar a Fiorentina - e nas meias-finais da Liga dos Campeões - mede forças com o Milan.