Italianos dizem que Taremi interessa ao Inter, adversário do FC Porto na Champions

O Inter estará de olho em Taremi, avançado que deixou boas impressões no Mundial'2022, ao serviço do Irão.

O portal italiano Calciomercato afirma que Mehdi Taremi está debaixo de olho do Inter. O avançado do FC Porto está a fazer mais uma boa temporada e exibiu-se a bom nível no Mundial'2022, ao serviço do Irão, eliminado na fase de grupos.

A publicação destaca que o jogador está avaliado em cerca de 25 milhões de euros, mas o facto de terminar contrato em junho de 2024 poderia fazer com que o valor de uma possível transferência baixasse.

De recordar que o clube de Milão vai defrontar os dragões nos oitavos de final da Liga dos Campeões.