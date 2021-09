Taremi, avançado do FC Porto, foi decisivo no lance do golo da vitória do Irão sobre a Síria.

O Irão venceu a Síria por 1-0, no primeiro jogo da fase de qualificação para o Mundial'2022, e Mehdi Taremi esteve na jogada do golo. O avançado do FC Porto rematou para uma primeira defesa do guarda-redes Alma, mas, na recarga, Alireza Jahanbakhsh atirou para o fundo das redes.

Veja o lance do golo a partir dos 57 segundos: