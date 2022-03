Irão espera poder contar com Taremi para o jogo com o Líbano

Federação iraniana acredita que o avançado do FC Porto, ainda em isolamento, poderá viajar a tempo do embate de terça-feira, tal como Ghoddos e Jahanbakhsh.

O Irão, já com bilhete garantido para o Mundial'2022, perdeu esta quinta-feira o primeiro lugar do Grupo A do apuramento asiático para a Coreia do Sul, ao sair derrotado (2-0) da partida frente à seleção comandada por Paulo Bento. Porém, os "Leões da Pérsia" ainda acreditam que é possível fecharem a qualificação na liderança.

Para que tal aconteça, terão de vencer o Líbano, na terça-feira, e esperar que os sul-coreanos não batam os Emirados Árabes Unidos. Nesse sentido, Dragan Skocic poderá contar com reforços de peso para a derradeira jornada, entre eles Mehdi Taremi.

De acordo com a Imprensa iraniana, a expectativa da federação local é que o avançado do FC Porto ainda viaje para o Médio Oriente assim que termine o período de isolamento motivado pelo teste positivo à covid-19 que recebeu pouco antes do dérbi com o Boavista, no último domingo, podendo, desse modo, entrar nas contas para o duelo com o Líbano.

Refira-se, ainda, que o mesmo cenário aplica-se a Ghoddos, médio do Brentford, e Alireza Jahanbakhsh, extremo do Feyenoord, também infetados.