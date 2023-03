Inzaghi questionado sobre a Imagem do pizzaiolo: "Interessa-me aquilo que acontece no campo"

Declarações de Simone Inzaghi na antevisão do FC Porto-Inter (0-1), partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões marcada para as 20 horas desta terça-feira.

Provocações do FC Porto com italiano vestido de pizzaiolo: "Interessa-me tudo aquilo que acontece no campo. Sei que é um jogador muito sentido por ambas as equipas que jogaram bem em San Siro."

Presença do dono do clube: "Depois de cada jogo falámos com o presidente e os diretores, seja em jogos bons ou maus. Os grupos mostram-se sobretudo no mal. Quando se ganha está tudo bem, quando se perde, é mais complicado. Todas as equipas em Itália estão a manter o nível. Os jogadores estão unidos e sabemos que amanhã temos de ter o melhor desempenho possível."

Como ter confiança no Inter: "Por tudo aquilo que fizemos na Champions. Talvez todos os jornalistas não estivessem à espera que chegássemos aos oitavos-de-final."

Como responder a quem diz que não controla os jogadores: "Penso que nunca vou responder a essas questões, sobretudo na véspera de um jogo de Champions. Sei quem critica e por que motivo faz isso. É o jogo no relvado que faz falar."

Diferenças para o jogo da primeira mão: "Amanhã sabemos que vamos enfrentar uma equipa de qualidade, vimos isso no jogo de San Siro. É uma equipa completa, com uma defesa física. Sabemos que as equipas italianas sofreram muito com o FC Porto, mas olhámos sobretudo para nós".