Inzaghi: "Nos últimos dois anos, o Inter chegou aos quartos e isso não acontecia há uma década"

Declarações de Simone Inzaghi na antevisão do FC Porto-Inter (0-1), partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões marcada para as 20 horas desta terça-feira.

Reação à derrota com o Spezia: "Analisámos, falámos e faz parte do passado. Quando se ganha e quando se ganha é sempre passado no futebol. O jogo com o Spezia, jogámos daquela forma e as coisas podem acontecer a cada 500 jogos. Agora estamos a pensar no jogo de amanhã, será muito difícil. O FC Porto tem o mesmo objetivo que nós e é uma equipa de qualidade e forte."

Melhores jogos contra equipas mais fortes. Fator mental: "Aquilo que vamos encontrar já encontrámos na época passada. Podemos dar um grande salto. Nos últimos dois anos, o Inter conseguiu chegar aos quartos e isso não acontecia há uma década. Agora queremos melhorar o nosso desempenho porque trabalhamos todos os dias para isso. Amanhã será mais difícil do que em San Siro e temos de estar muito concentrados, porque vamos jogar contra uma equipa preparada para estas partidas e que joga em casa."

Dúvidas: "Tenho algumas dúvidas que só amanhã vou resolver. Tenho um jogador parado há duas semanas e meia que hoje fez o primeiro treino em grupo. Sei que o jogador fez pela minha equipa, contra o FC Porto pediu para sair a 15 minutos do fim e terei de avaliar muito bem, porque é um jogador com muita qualidade e está há mais de 15 dias parado. Quanto ao ataque, vamos ver, tenho jogadores recuperados que poderão ajudar numa parte do encontro, tenho de ver como se desenvolve".