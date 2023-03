Inzaghi após o FC Porto-Inter: "Bolas ao poste? Estamos habituados, é futebol"

Declarações de Simone Inzaghi, treinador do Inter, após o empate no Dragão com o FC Porto (0-0) na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Sorte no fim com bolas ao poste: "Estamos habituados, são coisas do futebol. No último jogo do campeonato fizemos também 29 remates... Parabéns aos rapazes que fizeram história, foram bravos, souberam jogar compactos contra uma grande equipa. Fizemos um grande jogo. No final sofremos, mas fizemos a história do Inter. A sorte conta relativamente. No duplo confronto creio que merecemos chegar aos quartos de final, não sofremos nenhum golo em 180'. Tivemos chances por Barella e Lautaro para chegar à vantagem e não sofrer assim no final. Agora temos de recuperar física e mentalmente. Esta foi uma grande jornada da qual agora quero desfrutar com os meus rapazes."

Ideia do FC Porto: "Conheço o Sérgio, já conhecíamos o FC Porto, ótima equipa, um adversário muito difícil, intensa. Tenho de elogiar o seu percurso."

Voltar a Portugal nos quartos para defrontar o Benfica? "Veremos quem calha, são todos fortíssimos mas queremos fazer mais."

Reivindicado? "Não festejo muito, sou tranquilo. Quando chegar o momento, falarei. Estou no futebol há muitos anos e sei quais as críticas que devo ouvir e quais não."