Investidores entram na novela Facundo Farías, alvo do FC Porto

O portal "Diez en Deportes" avança que o Colón está a negociar a venda do passe de Farías a um grupo de intermediários

A novela Facundo Farías, alvo do FC Porto neste mercado, conheceu ontem um novo episódio com a entrada em cena de um grupo de investidores que estará disposto a levar o médio do Colón para o futebol inglês [fala-se do Liverpool] ou espanhol. A notícia chegou do portal "Diez en Deportes", que dá este acordo como muito próximo da conclusão, embora com poucas informações concretas, como a origem dos investidores. Por outro lado, a mesma fonte avança que o Colón pretende que Facundo fique na Argentina até dezembro, de forma a poder competir até ao fim da Taça dos Libertadores. Porém, o Colón poderá "cair" nos oitavos a prova [vai defrontar o Talleres], já no início de julho, o que eliminaria esse "obstáculo". Esse dado, aliás, pode ser decisivo para o desenlace.

A cláusula de rescisão de Facundo é de 12 milhões de euros. Colón tem grande negócio em perspetiva, ainda que não detenha a totalidade do passe.

De acordo com o que O JOGO apurou, não há nada fechado, apenas reuniões exploratórias, mas é verdade que os investidores estão dispostos a pagar os 12 milhões de euros (valor da cláusula de rescisão) para garantirem os direitos económicos de Farías. O FC Porto, porém, continua a ser a prioridade do jogador e do seu empresário, podendo o negócio avançar inclusive "via" esse grupo de investidores.

A ideia seria colocar o alvo no FC Porto no futebol inglês ou espanhol, mas está longe de ser a primeira vez que circulam notícias como esta. Segundo o "AS", até o pai de Messi tentou levá-lo.

Desde o início do ano, sensivelmente, que se encontram notícias sobre o interesse de um grupo [ainda desconhecido] no passe de "Facu", que já esteve na agenda de grandes nomes da América do Sul, como Boca Juniors e River Plate, e desperta agora as atenções de FC Porto e Roma. Na terça-feira, o empresário, Martín Sendoa, dissera mesmo a O JOGO que os azuis e brancos representam "o clube ideal" e que contaria receber uma proposta em breve, com a ressalva de que várias equipas perguntaram pelo jovem. Uma delas, de acordo com Sendoa, é inglesa, o Manchester United, mas o representante, que já abordou algumas vezes este processo na última semana, nunca fez referência ao tal grupo de investidores.

Cada vez mais badalado, o nome de Facundo Farías também foi notícia no diário espanhol "AS". Segundo este órgão, Jorge Messi, pai do astro argentino, tentou intermediar a transferência do médio para o PSG, mas sem sucesso...