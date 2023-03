Investidor do Atlético Mineiro: "Benfica está um pouco na frente, mas a gestão do FC Porto é melhor"

Numa análise ao futebol brasileiro, Rubens Menin, empresário brasileiro que é um dos rostos do projeto do Atlético Mineiro, deu o exemplo do que se passa na Europa ao nível das infraestruturas e da gestão, falando do FC Porto como um modelo a seguir.

Rubens Menin, o principal investidor do Atlético Mineiro e um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, vê o FC Porto como um exemplo a seguir. Numa entrevista que deu ao jornal GloboEsporte, por ocasião do 115.º aniversário do clube mineiro, o 28.º homem mais rico do Brasil, de acordo com a Forbes, elogiou a gestão portista e falou das infraestruturas.

"A La Masia, Academia do Barcelona, é uma coisa de maluco. O centro de treinos é completo, tem tudo junto. É uma coisa de outro mundo. O Manchester City também. Há o do Manchester United ao lado e o do City dá 10 a 0. E o do United já era de ponta. Não dá para comparar com os nossos, com os do Brasil. O FC Porto, que é algo simples e pequeno...", começou por referir.

"O FC Porto é um exemplo de eficiência, de organização. A região metropolitana da cidade do Porto é pequena. O Benfica está um pouco na frente, mas a gestão do FC Porto é melhor", acrescentou o fundador da CNN Brasil, de 67 anos.