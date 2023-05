Invasão da área técnica contrária valeu a expulsão de Sérgio Conceição

Manuel Mota, através do seu relatório, diz que o treinador portista teve um comportamento irresponsável e que lhe chamou "artista".

Sérgio Conceição foi expulso por Manuel Mota, na partida com o Famalicão, por ter entrado na área técnica do Famalicão, justificou o árbitro da AF Braga no relatório do jogo das meias-finais da Taça de Portugal, acrescentando ainda que, depois de ver o vermelho, o treinador do FC Porto chamou-lhe de "artista".

O mesmo relatório justificou ainda o cartão amarelo que o treinador portista tinha visto minutos antes com a entrada em terreno de jogo sem autorização.

Quanto ao vermelho, Manuel Mota escreveu o seguinte: "Entrar na área técnica adversária provocando um conflito, num comportamento irresponsável. Após ser expulso, dirigiu-se ao árbitro dizendo repetidamente: 'és um artista'. Após isso dirigiu-se ao treinador adversário dizendo algumas palavras não percetíveis à equipa de arbitragem".