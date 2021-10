O colombiano é o médio com maior taxa de sucesso em duelos defensivos na Champions. Meio-campo muda, mas o cafetero mantém-se

Para lá de Luis Díaz, autor do golo, e de Taremi, eleito MVP do jogo pela UEFA, Matheus Uribe foi um dos jogadores em maior evidência na vitória do FC Porto sobre o Milan (1-0), ao assumir capital importância na hora de travar as intenções atacantes dos rossoneri.