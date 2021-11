Intocável na Europa, Zaidu mostra-se à altura dos maiores desafios

Nigeriano revela maior eficácia nos duelos e soma mais recuperações e interceções quando atua na Champions. Numa fase em que Wendell está quase a 100%, o esquerdino dá bons sinais de estabilidade.

O FC Porto voltou de Inglaterra com uma derrota na bagagem, mas, apesar do resultado (2-0), os dragões retiraram algumas ilações positivas do duelo com o Liverpool. Uma foi a exibição de Zaidu, que confirmou uma tendência: é nos palcos da Liga dos Campeões que produz mais. Principalmente no capítulo defensivo.