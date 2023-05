Intervalo do FC Porto-Casa Pia teve a duração de 22 minutos

Jogadores do FC Porto demoraram a regressar dos balneários.

O intervalo do FC Porto-Casa Pia, disputado no domingo, durou 22 minutos, um tempo que não é muito comum no futebol. Os dragões perdiam por 1-0 no final da primeira parte e a palestra de Sérgio Conceição foi longa. Mas a verdade é que parece ter dado resultado, visto que os dragões "cresceram" no segundo tempo e conseguiram dar a volta ao texto, vencendo a partida por 2-1.

A equipa azul e branca foi mesmo a última a chegar ao terreno do jogo. Os árbitros e os jogadores do Casa Pia estavam já no relvado à espera, sendo que os gansos aproveitaram para realizar exercícios de reativação muscular para não "arrefecerem".

Os portistas regressaram ao relvado e o jogo começou numa altura em que a equipa técnica do FC Porto ainda não estava no banco de suplentes.