Internacional tem acordo por Saravia

Saravia encontra-se a recuperar de uma rotura de ligamentos ao joelho direito, sofrida em setembro.

O Internacional está perto de garantir o prolongamento do empréstimo de Renzo Saravia, que deveria terminar no último dia do ano.

De acordo com o portal "UOL", que cita uma conferência de Imprensa de Rodrigo Caetano, diretor-executivo que se prepara para deixar o clube de Porto Alegre, o FC Porto já deu a indicação de que está disposto a manter o lateral-direito no Brasil por mais alguns meses, mas a operação terá de ser concluída pela próxima Direção do "colorado".

