Internacional nigeriano reforça o FC Porto B

Avançado internacional nigeriano chega emprestado com opção de compra, refere o FC Porto

Abraham Marcus é o primeiro reforço do FC Porto B para nova época. O extremo de 22 anos junta-se ao clube azul e branco proveniente dos polacos do Radomiak Radom, clube onde alinhou por empréstimo do Portimonense.

Marcus assinou um contrato por empréstimo de um ano com opção de compra. O nigeriano cumpriu boa parte da formação ainda na Nigéria, onde representou Googland Rangers e Remo Stars, antes de, em meados de 2018, chegar a Portugal para os juniores do Feirense.



No clube de Santa Maria da Feira começou por destacar-se na equipa de sub-23 e, pouco depois, no plantel principal. Em 2020/21 marcou 11 golos e fez duas assistências na II Liga e na Taça de Portugal.

As boas exibições em Portugal valeram-lhe mesmo a chamada à seleção principal nigeriana e uma transferência para o Portimonense, onde se estreou na I Liga, ainda que tenha sido usado com mais regularidade Liga Revelação.

"Estou muito entusiasmado por fazer parte deste clube. O FC Porto é um bom sítio para se estar e espero dar o meu melhor aqui. Defrontei o FC Porto B na Segunda Liga, por isso estou muito feliz por poder representar o clube. Espero fazer uma boa temporada", referiu à comunicação do FC Porto.