Jorge Sánchez, internacional mexicano do Ajax, colocado na órbita no FC Porto

Jorge Sánchez com a camisola do Ajax

Jorge Sánchez é lateral e chegou ao futebol europeu na última época.

Jorge Sánchez, lateral-direito mexicano de 25 anos, é esta quarta-feira colocado na órbita do FC Porto. Em cima da mesa estará um empréstimo para 2023/24, ficando os dragões com opção de compra.

Segundo Fabrizio Romano, jornalista epecialista em questões de mercado, o defesa estará entusiasmado com uma mudança de ares, rejeitando um eventual regresso ao futebol mexicano.

Sánchez chegou ao Ajax na última temporada, oriundo do América. Fez 26 jogos, com três golos e outras tantas assistências na primeira experiência no futebol europeu.

Tem contrato até 2026 com o clube de Amesterdão e no currículo estão 36 internacionalizações pelo México, com um golo.