Internacional francês e campeão mundial apontado ao FC Porto

Thomas Lemar, do Atlético de Madrid, estará a ser negociado com os dragões, garante o AS. Foi campeão do Mundo e era a transferência mais cara do emblema colchonero antes da chegada de João Félix

O Atlético de Madrid estará a negociar com o FC Porto o empéstimo de Lemar, internacional francês que não reúne a confiança de Simeone, garante o jornal AS.

Thomas Lemar, tal como Hector Herrera, estão de fora dos planos do técnico colchonero e o Dragão perfila-se como destino provável, segundo o periódico espanhol.

O francês é um extremo esquerdo de 24 anos de idade e tem 22 internacionalizações pelo combinado do seu país, com quatro golos marcados e o símbolo de campeão do Mundo. Foi também internacional em todos os escalões dos gauleses.

Lemar era, até à chegada de João Félix, a contratação mais dispendiosa do Atlético de Madrid, contratado ao Mónaco por 70 milhões de euros.