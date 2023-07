Internacionais do FC Porto vão a jogo com o Cardiff

Diogo Costa, Pepe, Zaidu, Grujic, Otávio, Eustáquio e Taremi não defrontaram o Portimonense por estarem a treinar há poucos dias, mas é expectável que somem os primeiros minutos

O FC Porto disputa esta tarde (19h00, Porto Canal) mais um jogo de preparação para a nova temporada. O adversário é o Cardiff, do Championship, e terá como grande novidade a presença dos internacionais.

Diogo Costa, Pepe, Zaidu, Grujic, Otávio, Eustáquio e Taremi não defrontaram o Portimonense por estarem a treinar há poucos dias, mas é expectável que somem os primeiros minutos. Será, igualmente, a primeira oportunidade para os adeptos verem a equipa em ação, uma vez que a partida se realiza no Estádio do Algarve. Os bilhetes, sublinhe-se, estão à venda com valores entre 10 e 20 euros.

Mas não vai ser o único ensaio do dia para o plantel de Conceição. Da parte da manhã, à porta fechada, houve um treino com o Imortal (Campeonato de Portugal), que se realizou no Complexo Desportivo da Nora, em Ferreiras. O FC Porto goleou, por 4-0. Aliás, o apronto vespertino de sexta-feira dos dragões já foi nesse local para o grupo se ambientar.

Evanilson e Veron, em treino integrado, e João Mário, condicionado, eram os nomes no boletim clínico na sexta-feira.