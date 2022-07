Internacionais do FC Porto de volta ao trabalho no Olival: veja as imagens

Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zaidu, Eustáquio, Grujic, Otávio e Taremi fazem companhia aos colegas, que iniciaram os trabalhos há já uma semana. Esta manhã, fizeram exames médicos na clínica do Dragão.

O grupo com que Sérgio Conceição tem trabalhado na pré-temporada já recebeu uma injeção de jogadores. Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zaidu, Eustáquio, Grujic, Otávio e Taremi juntaram-se na manhã desta quarta-feira aos companheiros de equipa no centro de treinos do Olival, depois de terem sido autorizados a apresentarem-se um pouco mais tarde devido ao prolongamento da última temporada até meados de junho, por causa dos compromissos das seleções.

Conceição passa então a contar com 33 elementos, a que se juntará também David Carmo, mas não é certo que sigam os 34 para o estágio algarvio, que se inicia esta quarta-feira e terminará no dia 14, com um jogo-treino frente ao Portimonense, a realizar à porta fechada. A viagem da equipa será efetuada de avião e a partida está prevista para o final da tarde. Se não se verificarem atrasos, a chegada à unidade hoteleira do Vale do Garrão onde os portistas ficarão instalados acontecerá por volta da hora de jantar.

As últimas semanas serviram para repor energias e para celebrações familiares (casamentos, batizados de filhos, etc.), mas também para curar algumas mazelas físicas. Segundo a Imprensa iraniana, foi o que sucedeu com Taremi, que iniciou as férias com um problema no joelho direito. Para o tentar debelar, realizou sessões de tratamento com um terapeuta local. Hoje, será a vez de ser avaliado pelo departamento médico do FC Porto.