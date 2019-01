ZOOM - Os seis milhões da grandeza digital do FC Porto

O FC Porto lidera no importante campeonato das redes sociais no mundo digital do futebol português. Não só em termos de seguidores nas redes sociais, conforme ontem foi anunciado, mas também nas interações dos utilizadores das mesmas, segundo o site espanhol da especialidade Deportes & Finanzas. Há um ecossistema digital feito a pensar na paixão dos portistas por trás dos mais de seis milhões de seguidores.

As medidas de grandeza do século XXI não são, em definitivo, as mesmas do século passado. Os tentáculos da globalização, de que as redes sociais são a face mais visível, arquivaram as métricas que, com alguma simplicidade, explicavam quem era maior do que quem no século passado.

Afinal, como se medem as grandezas no futebol, neste caso, o português? Bem, no capítulo do desempenho desportivo e época a época não há dúvidas: é o que ganha o campeonato. No histórico? O que tem mais títulos. E quando o histórico tem muitos anos? Retalha-se por décadas ou eras. Tudo é simples e a matemática dá lógica ao detalhar dos critérios de grandeza. Mas existe, hoje, uma métrica fundamental futebol: o da grandeza digital. E nesta, conforme os dados mais recentes, o FC Porto mantém-se na frente, o que acontece há, pelo menos, um par de anos: é o emblema português com mais seguidores e mais interações nas várias redes sociais.