Zé Luís é o desejado para o ataque do FC Porto

Zé Luís marcou 10 golos na última Liga russa e foi o melhor do Spartak de Moscovo

Conceição já falou com o jogador e os dragões vão avançar com uma proposta até terça-feira.

Zé Luís é, por esta altura, prioridade do FC Porto para o ataque. O avançado do Spartak Moscovo é um velho conhecido de Sérgio Conceição, com quem trabalhou em Braga em 2014/15, antes de ser vendido aos russos por sete milhões de euros.

O negócio começou precisamente neste conhecimento mútuo. Conceição telefonou a Zé Luís, expressou-lhe o desejo de contar com ele em 2019/20 e perguntou-se se este gostaria de jogar no FC Porto. O cabo-verdiano recebeu com muito agrado o convite e mostrou-se desde logo entusiasmado por poder regressar a Portugal pela porta de um grande, agora que já completou 28 anos.