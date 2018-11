Youth League: FC Porto goleia e está mais perto dos oitavos

Dragões venceram o Schalke 04 no Olival.

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Schalke por 3-0 e está a uma vitória dos oitavos de final da Youth League.

Os dragões receberam os alemães, que ocupam o último lugar do grupo D com um ponto, depois da vitória do Galatasaray na Rússia, que colocava os turcos provisoriamente no primeiro lugar do grupo. A expulsão de Smolinski, que viu o segundo amarelo aos 15 minutos do jogo, facilitou a tarefa dos dragões, que se adiantaram no marcador graças a um bis de Romário Baró, aos 18 e 37 minutos. Afonso Sousa, aos 48, marcou o terceiro e último golo dos dragões.

Esta vitória deixa o FC Porto no primeiro lugar do grupo com 10 pontos, em igualdade pontual com o Galatasaray, mas em vantagem na diferença de golos. A sexta jornada será decisiva para as contas do grupo, sendo que os dragões visitam o Galatasaray - uma vitória basta para garantir o apuramento -, enquanto o Lokomotiv ainda tem hipótese de discutir o apuramento em casa do Schalke 04, já eliminado.