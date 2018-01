"Waris? Até eu estou curioso para ver o que vai dar"

Treinador francês Bernard Casoni está na expectativa para ver de que forma o ganês vai encarar o desafio que lhe colocou o FC Porto, mas garante que tem nível para jogar no Dragão.

Waris estreou-se pelo FC Porto no clássico da Taça da Liga contra o Sporting, somando pouco mais de dez minutos, antes de converter uma das grandes penalidades, que não evitou o afastamento da final. Mas os adeptos podem esperar muito mais do ganês, a julgar por Bernard Casoni, que o treinou no Lorient, na época passada. "É um jogador potente, rápido e que pratica um futebol provocador, sempre virado para o ataque. Trabalha bem e é muito conveniente para o estilo que conhecemos do FC Porto. Comigo jogava como médio interior esquerdo, tinha tendência a fletir para dentro e, apesar de ser esquerdino, trabalha muito bem com o pé direito, que também é bom", comentou, em declarações a O JOGO. "Preparem-se para ver um guerreiro, um jogador que ainda pode ser uma agradável surpresa. Até eu estou curioso para ver o que ele vai dar no FC Porto", acrescentou.

Contra o Sporting, a jogada de maior perigo de Waris foi um cabeceamento (88"), que saiu ao lado. "No eixo será talvez melhor como segundo avançado", prosseguiu. "Gosta de espaços e de jogar em contra-ataque. Mas também sabe segurar a bola e jogar em posse. É muito bom jogador, vão ver", recomendou. No esquema atual do FC Porto, Casoni não rejeitou a hipótese que Sérgio tivesse pensado nele como alternativa a Brahimi: "Sim, para o lugar de Brahimi... É bem visto, pode ser trabalhado para isso, tem características para isso."