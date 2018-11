Vontade do Inter esbarra na prioridade de Herrera

Médio é muito cobiçado em Itália, mas a prioridade ainda é a renovação.

Alvo bastante apetecível para vários clubes estrangeiros, devido à delicada situação contratual que possui, Herrera já foi apontado a vários destinos pela Imprensa internacional. O nome do Roma é recorrente, o do Arsenal também já foi citado e agora foi o do Inter que voltou a ser mencionado. A informação estampada na primeira página da edição de quarta-feira do jornal Corriere dello Sport dava conta de que o emblema de Milão vai colocar todas as fichas na contratação do internacional mexicano, depois de no verão ter falhado as compras de Modric (ficou no Real Madrid) e Arturo Vidal (transferiu-se do Bayern Munique para o Barcelona).

Contudo, O JOGO sabe que os "nerazzurri" estão longe de figurar no topo das preferências de El Zorro. A prioridade continua a ser a renovação de contrato com o FC Porto, como o próprio admitiu depois da vitória com o Lokomotiv Moscovo, e só depois de esgotadas todas as possibilidades pensará noutro cenário.

Rondas negociais entre a SAD e o representante do mexicano entraram numa fase importante, uma vez que dentro de 47 dias El Zorro poderá assinar livremente um pré-contrato com outro clube

É nesse sentido que as rondas negociais entre a SAD e o representante de Herrera se têm sucedido nas últimas semanas. As duas partes têm noção de que a definição do futuro do médio vai entrar num período importante, uma vez que o regulamento de transferências da FIFA dá carta branca ao jogador para assinar um pré-contrato com um dos interessados dentro de 47 dias, e, por isso, têm procurado chegar a um acordo que não deixe ninguém melindrado. Não há um prazo limite para tal acontecer, mas após este período poderá ser mais complicado.

Ultrapassada a turbulência gerada pelo facto de as duas partes terem esgrimido argumentos publicamente sobre os valores que envolviam as negociações, o tempo agora é de tranquilidade. Ambas estão cientes sobre o que têm a ganhar e a perder nesta negociação, pelo que o próximo passo poderá ser decisivo para a continuidade ou não de Herrera no FC Porto. O tempo está a contar...