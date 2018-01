Vontade de Waris abortou belgas e mais dois clubes

O campeão da Bélgica queria o avançado ganês e até oferecia melhores condições ao Lorient.

Majeed Waris queria muito representar o FC Porto e essa vontade foi decisiva para que a transferência do Lorient para o FC Porto fosse uma realidade. O interesse dos dragões era real já há algum tempo e as negociações com o clube francês foram aceleradas na última semana, numa altura em que o Anderlecht também estava seriamente apostado em contratar o internacional ganês. Segundo O JOGO apurou, o campeão belga até oferecia melhores condições ao Lorient, estando disposto a receber o jogador a título de empréstimo até final da presente temporada, pagando depois 10 milhões de euros para exercer o direito de opção. Um negócio muito mais vantajoso para o clube francês, já que o FC Porto apenas paga seis milhões de euros se quiser manter o avançado nas suas fileiras. Perante estas condições, o Lorient estava mais inclinado para negociar com o Anderlecht, mas a vontade do avançado foi decisiva. Waris deu conta de que preferia o FC Porto, ficando ainda mais certo dessa decisão depois de conversar com os ex-portistas Christian Atsu e Daniel Opare. Dessa forma, não só ficava para trás o Anderlecht como o Caen e o Saint-Étiennne, clubes que militam no primeiro escalão francês e que também estavam interessados no avançado ganês.

Waris viu cumprido o desejo de se transferir para o FC Porto e chegou sexta-feira a Portugal, tendo até trabalhado à noite no Estádio do Dragão. No domingo, o ganês treinou pela primeira vez no Olival com os restantes companheiros.

Curiosamente, no centro de treinos do FC Porto não irá encontrar nenhum jogador que teve como adversário no dia 26 de junho de 2014, dia em que o Gana defrontou Portugal na primeira fase do Campeonato do Mundo de 2014, no Brasil, num jogo em que a Seleção Nacional venceu por 2-1. O agora avançado do FC Porto foi titular e até dispôs de uma excelente oportunidade para marcar, aos 61", mas o cabeceamento saiu ao lado da baliza defendida por Beto, que substituiu Rui Patrício. Desse duelo disputado em Brasília não resta nenhum jogador do FC Porto, mas não deixa de ser curioso que quarta-feira, caso seja chamado para as meias-finais da Taça da Liga, contra o Sporting, reencontre Rui Patrício e William Carvalho.