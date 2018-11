Varela: o amor às escondidas pelo FC Porto, a reprimenda de Jesualdo e a partida a Maicon

Varela contou ainda o porquê de ter ido para o FC Porto.

Varela explicou, em entrevista ao jornal Expresso, o porquê de ter escolhido o FC Porto, a relação com Jesualdo Ferreira e ainda uma história divertida que envolve João Moutinho, Mangala e Maicon.

Na entrevista, o antigo internacional português admitiu que sempre gostou do FC Porto e, por isso, a mudança para Norte acabou por se tornar muito simples: "Algo me disse... Também falei com a Andreia [esposa] e decidimos: 'Vamos para cima, vamos para Norte'. Eu era sportinguista, mas sempre gostei um bocadinho do FC Porto", começou por explicar.

"Numa ocasião na escola meti um póster do FC Porto no meu caderno e os meus colegas meteram-se comigo por eu gostar do FC Porto. Eu era sportinguista, mas gostava da maneira como o FC Porto jogava, daquela raça, da forma como eles ganhava. Os meus colegas começaram a chamar-me vira-casacas. Na altura via o FC Porto como uma equipa mais estável, com uma organização fantástica e isso levou-me para cima. Depois o presidente tinha uma boa relação com o meu empresário e disse-lhe que me queria...", referiu.

Quando chegou aos dragões, Varela encontrou Jesualdo Ferreira, alguém com quem admite ter aprendido bastante: "O Jesualdo ensinou-me muito, muito mesmo. Dava-me muito na cabeça. Primeiro disse-me: 'Treina à vontade, faz o que quiseres, podes errar à vontade' e assim fiz. Jogava como se estivesse, por exemplo, no Estrela da Amadora, mas quando recebia uma bola mal, não fazia a receção orientada e metia a bola para trás, ele parava o treino, virava-se para mim: 'Oh Varela pensas que estás no Estrela da Amadora?!", contou, entre risos.

"Como eu jogava a extremo ficava só colado na linha, e ele queria que eu viesse mais para dentro e nesse treino ele matou-me a cabeça, mas de tal maneira que até o João Pinto e o Rui Barros, que eram adjuntos, chegaram ao pé de mim: 'Tem calma, tem calma, continua a trabalhar que estás a trabalhar bem'", disse.

Varela recordou ainda um momento em que decidiu, juntamente com João Moutinho, pregar uma partida a Mangala: "Estávamos no quarto, eu escondi-me atrás das cortinas e quando o Mangala chega o Moutinho fica na conversa com ele até que, às tantas, pede-lhe para ir buscar uma mala que estava junto às cortinas. Quando ele vai para pegar na mala eu saio de trás da cortina. Ele apanhou um susto. Pôs a mão no peito e gritou".

No entanto, as partidas não se ficaram por aqui: "Uma vez também fechei o Maicon na varanda do quarto do hotel. Ele não via ninguém, começou a ficar aflito, até que resolveu saltar da varanda. Quando vi que estava a preparar-se para saltar, abri as portas", contou, entre risos.