Uribe entre risos: "Elogios de Sérgio Conceição? É difícil responder com o treinador cá"

Uribe marcou presença na antevisão do FC Porto-Young Boys e acabou a falar dos primeiros tempos com a camisola portista

Adaptação à Europa

Pela qualidade dos jogadores que existem no plantel e pelo acompanhamento da equipa técnica, foi fácil. Estas coisas facilitam a vida a um jogador que chega a um clube tão grande e com tanta qualidade. Além disso, é mais fácil ires adaptando com resultados, porque permite corrigir as coisas que não estás a fazr tão bem ou que não estás fazendo. É um orgulho estar aqui e vou dar cem por cento por este símbolo, por esta camisola e por este clube."

Jogar a Liga Europa

Quando tive a oportunidade de vir para o FC Porto, não o fiz a pensar em jogar as provas europeias. Vim pela história e pelo que representa o clube. É um orgulho dar o passo que dei ou que um clube assim pense em ti. É bom estar cá seja qual for a prova, pela história do clube e pelo que representa na Europa. Enquanto sul-americano, é algo muito importante na carreira."



Favoritismo do FC Porto

Temos a responsabilidade grande de sermos sempre dados como favoritos seja em que prova for, pelo plantel ou pelo escudo. É normal ter essa pressão de sermos favoritos. É para isso que nos preparamos e que treinamos, porque todos que nos defrontam vão dar 100 ou 200 por cento. Temos de nos preparar para os ultrapassar e sermos favoritos nas provas.

Elogios de Sérgio Conceição

É difícil responder com o treinador cá. [risos] É um orgulho para mim estar aqui. Desde que falei pela primeira vez com o treinador que mostrei a vontade de vir e estar à disposição. Tento sempre implementar os conceitos que ele pretende no relvado. O trabalho tático que fazemos é demasiado claro para todos. Se faço um bom trabalho, é pelo que se faz ao longo da semana, nos treinos, e porque cada um dos jogadores faz o seu trabalho. Isso é o que o treinador quer implementar: que cada um se adapte à sua posição e aos movimentos dos companheiros, para que depois sejamos um só na movimentação."

Sobre o Young Boys

Temos consciência do rival que vamos defrontar: uma equipa rápida, muito vertical, com boas transições defesa-ataque e temos de estar concentrados atrás. Seja como for, o mais importante passa pelo que fomos capazes de fazer, porque estamos no nosso estádio, onde termos de ser mais fortes e onde temos de nos impor.

Resultado

Todos os adversários são fortes. Temos de entrar sabendo que temos a responsabilidade de proteger a nossa casa, conquistando os três pontos e começando a Liga Europa com o pé direito. Temos de fazer o nosso jogo, impor-nos e saber que o Young Boys é muito forte. Se te descuidares ou deixares de fazer o que deves fazer, vão acabar por marcar ou dar a volta ao marcador.