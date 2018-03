Uma incomum volta olímpica e Jesus a olhar para o horizonte

Ainda Artur Soares Dias não tinha apitado para o final do jogo e já o Estádio do Dragão se iluminava com as lanternas dos telemóveis dos adeptos.

Ainda Artur Soares Dias não tinha apitado para o final do jogo e já o Estádio do Dragão se iluminava com as lanternas dos telemóveis dos adeptos portistas. O triunfo que acabou por colocar o FC Porto com mais oito pontos que o Sporting ainda não estava consumado, mas... dificilmente fugiria. Assim foi e o vulcão azul e branco explodiu de alegria. Das bancadas ao relvado, ninguém ficou indiferente a mais um passo rumo ao desejado título: jogadores e equipa técnica portista aproveitaram mesmo para agradecer aos adeptos com uma incomum volta olímpica, já depois da habitual roda promovida esta época por Sérgio Conceição.

Do outro lado, a desolação, com Jorge Jesus à cabeça: durante os minutos que sucederam ao fim do jogo, o técnico ficou em pé, junto ao banco, a olhar para o horizonte.