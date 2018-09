Um trio de talentos que promete fazer história no FC Porto

Ao longo dos 125 anos de história do FC Porto, os dragões formaram muitos jogadores que viraram ídolos dos adeptos.

O FC Porto assinala sexta-feira o seu 125.º aniversário e a história do clube pode ser revisitada no museu dos dragões, mas é na Constituição e no Olival que estão a ser trabalhadas as novas fornadas de craques que podem seguir as pisadas de ídolos como João Pinto, Vítor Baía, Fernando Gomes, Jorge Costa, Domingos e muitos outros formados no clube. Os olhos, para já, estão postos em Fábio Silva, avançado dos sub-19, David Vinhas, central dos sub-17, e Francisco Conceição, extremo dos sub-17. Estes são os três fortes candidatos a grandes figuras do clube e até da Seleção Nacional.

Fábio Silva, filho do ex-boavisteiro Jorge Silva, é uma das esperanças do FC Porto e do futebol português. Com apenas 16 anos feitos no dia 19 de julho, o ponta de lança já assinou o primeiro contrato profissional, ficando ligado ao clube por mais três épocas. Tecnicamente evoluído, joga com os dois pés, finaliza bem e tem técnica de cabeça. Este é o aspeto que pode melhorar, sobretudo o tempo de salto. Nesta época, soma seis golos em seis jogos, depois de ter sido o melhor marcador nacional de sub-17, tendo marcado 31 golos em 33 jogos em 2017/18. Isto quando tinha apenas 15 anos!...

Filho do treinador principal do FC Porto, Francisco Conceição é outro jovem tido como um dos jogadores mais promissores dos portistas. Sem acusar o peso do apelido, o esquerdino, que gosta de jogar como extremo-direito, é muito evoluído tecnicamente. Tem apenas 15 anos, mas impôs-se facilmente nos sub-17 e ainda no último jogo juntou mais três golos à sua conta pessoal, apesar de ter alinhado apenas 50 minutos. Francisco Conceição joga na ala, mas gosta de se movimentar em terrenos interiores para fazer uso da técnica que tem e da capacidade de finalização. Não admira, por isso, que tenha sido inscrito na Youth League, prova destinada a jogadores sub-19.

David Vinhas é outro nome a reter. O defesa-central dos sub-17 tem 15 anos, é rápido, tem um bom jogo aéreo e faz valer os seus 1,87 metros. Além, disso, tecnicamente é evoluído. À capacidade de recuperação de bolas acrescenta a facilidade no passe longo e curto.

Diogos num patamar elevado



David Vinhas, Francisco Conceição e Fábio Silva são três jovens ainda pouco conhecidos do grande público, mas com um potencial enorme. Muitos outros são igualmente candidatos a entrar na história do FC Porto, embora esses já mais conhecidos por fazerem parte do plantel principal ou da equipa B, como são os casos do guarda-redes Diogo Costa, dos defesas-centrais Diogo Queirós e Diogo Leite. Este último até começou a época como titular da equipa principal, enquanto os dois companheiros se sagraram campeões da Europa de sub-19.