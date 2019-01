Um multifunções ao serviço do FC Porto e com renovação para avançar

Tecatito já ocupou quatro posições diferentes esta temporada: foi lateral-direito, extremo-direito e esquerdo, e segundo avançado. Condição de Brahimi decidirá o papel de amanhã.

Perceber onde jogará Corona começa a ser um exercício de adivinhação complicado para os adversários do FC Porto, tantas já foram as missões desempenhadas pelo mexicano esta temporada. Sérgio Conceição já o colocou na posição natural (extremo) - à direita e à esquerda -, já lhe confiou o lado direito da defesa para dar descanso a Maxi Pereira e até já o emparelhou com Marega no ataque (Belenenses). O Tecatito está transformado num verdadeiro multifunções e é esta capacidade de adaptação, bem como a regularidade exibicional que lhe faltava em anos anteriores, que lhe permite chegar a esta fase da temporada como o terceiro jogador do plantel com mais jogos efetuados: 25 (tantos quantos Alex Telles). Mais (26), só mesmo Felipe e Herrera.

Amanhã, se for utilizado na receção ao Nacional, Corona vai cumprir o centésimo jogo no Campeonato, no qual se estreou em setembro de 2015, com um bis frente ao Arouca. A grande dúvida é em que posição o fará. A condição física de Brahimi, que saiu com problemas físicos do encontro com o Aves e ainda se mantém a trabalhar à parte do grupo, deverá determinar o papel. Se o argelino não recuperar, tudo aponta para que o mexicano salte da direita para a esquerda, tal como sucedeu nos dois jogos com a equipa de Vila das Aves (Supertaça Cândido de Oliveira). Se o "8" for dado como clinicamente apto, então a fórmula utilizada a meio da semana (Maxi a lateral e Corona à frente) deve repetir-se contra os madeirenses.