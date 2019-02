Tudo sobre a operação Loum, o reforço do FC Porto que só é superado por Moutinho

Dragões ficam com compra fixada em 7,5 milhões de euros por 75% do jogador, avaliado em 10 milhões pelos arsenalistas. Operação complexa foi concluída ao fim do dia. Conceição sorriu...

O sorriso de Sérgio Conceição quando, no final da última conferência de Imprensa, se manifestou acerca da esperança de ver chegar mais reforços para o FC Porto tinha, afinal, razão de ser. Não só os dragões reforçaram o plantel com um novo médio, como esse é exatamente o jogador que o treinador colocou no topo da lista já há algumas semanas: Loum, senegalês que o Braga tinha cedido ao Moreirense e corresponde a um perfil muito idêntico ao de Danilo. Não foi fácil, contudo. E a operação só foi possível porque as partes acertaram já uma cláusula de compra para 2019/20: 7,5 milhões de euros por 75% do passe do jogador. Por causa das obrigações com a UEFA e a necessidade de cumprir o fair play financeiro, o FC Porto não podia comprar no imediato o jogador, ainda que a necessidade fosse premente. Por isso recebe-o por empréstimo, mas com cláusula de compra para a próxima época fixada e todas as condições contratuais já estipuladas, como, por exemplo, um contrato válido até 2024.

Loum será o segundo portista mais caro de sempre do mercado interno (só João Moutinho custou mais), mas aos 22 anos tem uma margem de progressão enorme e o FC Porto acredita que será o sucessor natural de Danilo. Conceição gosta particularmente do africano de 1,88 metros. Já foi o treinador que, em 2015, avalizou a contratação do Braga após observações na Taça de África das Nações de sub-20. Agora encontra-o numa fase de maior maturidade.