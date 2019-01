Triunfo sobre o Aves abriu janeiro quente: eis o que o FC Porto tem pela frente

O FC Porto venceu o Aves por 1-0 e terá, no mínimo, mais seis jogos até ao final de janeiro.

O FC Porto iniciou na quinta-feira - com uma vitória sobre o Aves (1-0) - o mês mais exigente da época e que será um verdadeiro teste à capacidade física de uma equipa que tem denotado algum desgaste, apesar da capacidade para reagir às constantes desvantagens no marcador.

Sérgio Conceição já admitiu ter alguns jogadores limitados fisicamente e janeiro vai obrigar a uma gestão minuciosa. Para já estão garantidos mais seis jogos, mas que podem ser sete no caso de os dragões atingirem a final da Taça da Liga. Em jogo, além da disputa desse troféu, que atribui o título de campeão de inverno, está a presença nas meias-finais da Taça de Portugal e cinco jornadas do campeonato que podem ser decisivas na corrida pelo título.

Em 2018, por exemplo, o calendário de janeiro ditou "apenas" seis jogos, nos quais o FC Porto venceu os primeiros quatro e empatou os dois últimos. Num deles, com o Sporting, viria a perder nos penáltis o acesso à decisão da Taça da Liga. Em 2017 foram cinco compromissos, mas no ano anterior o ano abrira com nove jogos, um recorde. Os resultados, recorde-se, não foram os melhores (quatro vitórias, um empate e quatro derrotas) e ditaram, inclusive, a saída de Julen Lopetegui do comando técnico.

O plantel atual até é mais numeroso do que o da época passada - e Fernando Andrade chegou para aumentar as opções -, mas também é verdade que Sérgio Conceição tem um núcleo duro (Felipe vai falhar o Nacional, por acumulação de cartões amarelos, e Brahimi está a contas com uma mialgia de esforço) do qual não abdica e é com ele vai para a "guerra" neste ciclo que começou em Vila das Aves, onde a equipa vai tentar dar continuidade ao recorde de vitórias consecutivas, e que termina no dia 30 com a receção ao Belenenses, a um ritmo praticamente de uma partida a cada três dias.

Pelo meio já há dois clássicos agendados: no fim de semana de 12 de janeiro, em Alvalade, e no dia 22 com o Benfica, em Braga. Nacional, Leixões (Taça de Portugal) e Chaves são os outros adversários. Depois há a final na Taça da Liga. Se o FC Porto passar, defronta Braga ou Sporting, ou seja, poderão ser três os clássicos a disputar este mês.

E fevereiro também promete ser exigente. Se o FC Porto eliminar o Leixões, terá até ao dia 12 quatro jogos. Um deles da Liga dos Campeões...