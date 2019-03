Treino do FC Porto retira dúvidas sobre Éder Militão e Corona

Os dois saíram tocados do embate com a Roma.

O plantel do FC Porto descansou apenas algumas horas depois de carimbar a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, uma vez que iniciou a preparação do encontro com o Feirense na tarde desta quinta-feira. A sessão foi ligeira e serviu para confirmar que Éder Militão e Corona não estão lesionados. Os dois saíram tocados do embate com os romanos, mas estão disponíveis para a deslocação a Santa Maria da Feira. O defesa sentiu dores na coxa esquerda e chegou mesmo a solicitar a substituição já no prolongamento da partida. O mexicano foi o primeiro a sair (69") e esteve no banco a fazer gelo.

Sendo assim, Aboubakar e Fabiano, ambos a fazer ginásio e treino condicionado são os únicos elementos que não treinaram e que não poderão defrontar o último classificado do campeonato.

Refira-se ainda que, de manhã, Sérgio Conceição esteve no funeral do cunhado, cujo falecimento o treinador só teve conhecimento após o final do encontro da Liga dos Campeões e que o levou a fazer, visivelmente abalado, apenas uma breve declaração na sala de Imprensa.

O FC Porto volta a treinar sexta-feira de manhã (11 horas), no Olival e à porta fechada.